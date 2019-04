Abdou Latif Coulibaly : « je n’ai aucun regret » Abdou Latif Coulibaly estime ne pas avoir le sentiment de ne pas avoir répondu aux attentes du chef de l’Etat, suite à son éviction du gouvernement, hier, au poste de ministre de la Culture.

« C’est avec beaucoup de fierté et le cœur léger que je quitte. Je n’ai aucun regret », a soutenu Abdou Latif Coulibaly sur la RFM. « Depuis 2012, sans discontinuer, je suis dans le gouvernement, aujourd’hui, cette mission est terminée avec la volonté de Dieu et du Président », a-t-il ajouté.



Selon l’ancien patron du magazine La Gazette, « la vie d’un ministre dans un gouvernement est un timing dans le temps. A un moment donné, un chef de l’Etat est appelé à faire des choix ».

