Abdou Mbow: "Moustapha Diakhaté n'est plus membre de l'Apr" Moustapha Diakhaté a franchi le pas en créant un courant au sein de l’APR, "Manko taxawu sunu Apr". Pour le porte-parole adjoint de l'Alliance pour la République, Abdou Mbow, il s’est tout simplement auto-exclu du parti présidentiel.

« Nous voudrions dire à M. Diakhaté qu’il est libre de créer un mouvement, mais ce qui est sûr est que ce sera en dehors de l’Alliance pour la République. Parce que, lui-même, a fini de montrer qu’il n’est plus membre de l’Alliance pour la République », écrit, en effet, Abdou Mbow dans une déclaration.

Soulignant les « sorties intempestives, maladroites et sans aucun fondement », Abdou Mbow « rappelle à l’endroit de l’opinion nationale et internationale que le 30 novembre 2018, au Méridien Président, le Conseil national de l’Alliance pour la République, transformé en congrès, conformément aux statuts et règlement intérieur de notre parti, le camarade Macky Sall a été conforté dans ses fonctions de Président de l’Apr dans une résolution, lu par M. Abdoulaye Badji », faisant remarquer que «le même jour, le Président Macky Sall a été investi candidat de l'Ap par une résolution finale, prononcée par moi-même ».

Par ailleurs, poursuit Abdou Mbow, « c’est pourquoi, nous disons à M. Moustapha Diakhaté, quelqu’un qui se dit «responsable» et qui n’a même pas le minimum demandé par cette organisation : Un carnet de comité, ne peut aucunement parler, ni répondre au nom de celui-ci ».



