Abdou Mbow appelle à libérer Bougane G Dany et dénonce la violence physique sur Anta Babacar Ngom

«Au moment où Ousmane et sa bande organisent le Meeting de la Honte à Dakar Arena, des membres de la coalition Sam Sa kaddu, en route pour Bakel, afin de rendre visite aux sinistres pour les accompagner, sont honteusement bloqués par la Gendarmerie nationale à 12 kilomètres de Bakel». L'indignation est de l'ancien député Abdou Mbow, porte-parole adjoint de l’Alliance pour la République (APR).



Aussi le membre de la Coalition Takku Wallu Sénégal d'appeler les autorités à «libérer immédiatement et sans délais notre camarade Bougane Guèye Dany, candidat sur la liste de Sam Sa Kaddu».



Il dénonce avec la dernière énergie, la violence physique exercée sur nos camarades de la coalition, en particulier notre sœur Anta Babacar Ngom».



