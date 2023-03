Abdou Mbow dénonce l'appel à la révolte et à la désobéissance civile de la coalition Yewwi Le porte-parole national adjoint de l'Alliance pour la République (APR), Abdou Mbodj, a pris la parole ce jeudi 16 mars 2023, pour dénoncer l'appel à la révolte et à la désobéissance civile lancé par les leaders de la coalition Yewwi.



Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mars 2023

Dans une déclaration, M. Mbow a appelé les leaders de la coalition Yewwi à arrêter leur manipulation et à respecter les lois et règlements de leur pays. Il a dénoncé l'irresponsabilité de ces leaders qui cherchent à tout faire pour embraser le pays.



Selon M. Mbow, la spirale de violence que les leaders de Yewwi veulent installer dans le pays, ne passera pas. Il a affirmé que le Sénégal est un pays de droit et que les lois et règlements doivent être respectés scrupuleusement.



M. Mbow a également annoncé la mobilisation de son parti pour défendre la république et empêcher toute tentative de déstabilisation du pays.



Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions politiques croissantes au Sénégal, avec des appels à la révolte et à la désobéissance civile lancés par la coalition Yewwi dirigée par Ousmane Sonko.

