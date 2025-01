Abdou Mbow envoie une question écrite au ministre des Finances et du Budget Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Janvier 2025 à 14:28 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Abdou Mbow/ Saliou Ndong Moins d’une semaine après la Déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre Ousmane Sonko, le député Abdou Mbow a adressé une question écrite au ministre des Finances et du Budget, demandant des explications concernant les décrets d’avance, notamment celui autorisant l’engagement et l’ouverture d’un crédit de paiement d’un […] Sénégal Atlanticactu/ Abdou Mbow/ Saliou Ndong Moins d’une semaine après la Déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre Ousmane Sonko, le député Abdou Mbow a adressé une question écrite au ministre des Finances et du Budget, demandant des explications concernant les décrets d’avance, notamment celui autorisant l’engagement et l’ouverture d’un crédit de paiement d’un montant de 848.070.280 Fcfa. Dans sa demande, Abdou Mbow a soulevé des interrogations sur l’utilisation des fonds publics, en se référant à un décret d’avance signé le 31 juillet 2024, qui autorisait cet engagement budgétaire. Le député de Takku Wallu Sénégaal à l’Assemblée nationale a mis en doute la légalité du recours à ce décret d’avance, rappelant les dispositions de l’article 23 de la loi organique n°2020-07 relative à la loi de finances (LOLF). Il a également évoqué le financement des élections législatives, dénonçant l’utilisation présumée d’un décret d’avance sans la ratification conforme à l’article 23 de la LOLF.



Source : Source : https://atlanticactu.com/abdou-mbow-envoie-une-que...

Accueil Envoyer à un ami Partager