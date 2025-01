Abdou Mbow réclame des actions face à la hausse des prix des denrées de première nécessité Rédigé par leral.net le Mardi 7 Janvier 2025 à 16:59 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Abdou Mbow/ Saliou Ndong Le député Abdou Mbow a adressé une question écrite au ministre de l’Industrie et du Commerce, en réponse aux multiples dénonciations, notamment par les acteurs du secteur, concernant la hausse des prix de certaines denrées de première nécessité. « Depuis quelques jours, des voix se lèvent pour dénoncer la montée […] Sénégal Atlanticactu/ Abdou Mbow/ Saliou Ndong Le député Abdou Mbow a adressé une question écrite au ministre de l’Industrie et du Commerce, en réponse aux multiples dénonciations, notamment par les acteurs du secteur, concernant la hausse des prix de certaines denrées de première nécessité. « Depuis quelques jours, des voix se lèvent pour dénoncer la montée des prix de produits essentiels, tels que l’huile et le sucre. Cette situation suscite une profonde inquiétude chez les ménages sénégalais, qui peinent à subvenir à leurs besoins et à assurer une vie décente à leurs familles », a-t-il souligné. Il a ajouté que « cette inquiétude est d’autant plus grande que le mois de Ramadan, une période importante de dévotion et de prières pour les musulmans du pays, approche. À cette anxiété liée à la cherté de la vie, vient s’ajouter la crainte d’une éventuelle pénurie de sucre, en raison d’un manque important de stock chez la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), selon certains commerçants », a-t-il déclaré. L’honorable député a ainsi interpellé le ministre de l’Industrie et du Commerce sur cette situation. « Si ces faits alarmants sont avérés, quelles mesures le gouvernement envisage-t-il de prendre pour soulager les populations? Je vous prie de recevoir, Monsieur le Ministre, l’expression de ma considération distinguée ».



Source : Source : https://atlanticactu.com/abdou-mbow-reclame-des-ac...

