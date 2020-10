Abdou Ndéné Sall favorable au maintien de Macky Sall au pouvoir jusqu’en 2035

Si ça ne dépendait que d’Abdou Ndéné Sall, le président de la République Macky Sall doit rester à la tête du pays jusqu’en 2035. Invité de l’émission “Yoon Wi“ sur Rfm, le Directeur général de la Société nationale du TER (SN/TER) explique que Macky Sall doit pouvoir poursuivre l’œuvre qu’il a entamée à la tête du Sénégal, au delà de 2024.



Pour Abdou Ndéné Sall, la raison est que depuis qu’il a été porté à la tête du Sénégal en 2012, le Président Macky Sall a un bilan plus que positif. Le Directeur général de la Société nationale du TER (SN/TER) indique que Macky Sall a doublé, voire triplé le nombre de kilomètres de routes construits au Sénégal par Abdoulaye Wade. En plus de cela, il ajoute le projet du Train Express Régional (TER) et les nombreux chantiers inscrits dans le cadre du Plan Sénégal Émergents.

