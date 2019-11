Abdou Ndéné Sall, sur la date de mise en circulation du Ter : « je ne veux pas m’engager sur des dates » Le Directeur du Train express régional (TER), Abdou Ndéné Sall, n’a pas démenti le ministre de l’Urbanisme, Abdou Karim Fofana, qui a déclaré dimanche dernier que le Ter ne roulera pas à la fin de ce mois de novembre, comme précédemment annoncé.

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Novembre 2019 à 08:38 | | 0 commentaire(s)|

Invité de la RFM, ce vendredi matin, le Directeur du TER, a refusé de dire quand est-ce que le Ter roulera. « Je ne veux pas m’engager sur des dates », s’est-il contenté de dire.

Et d’expliquer, « quand les travaux seront terminés, il faudra l’autorisation de mise en circulation commerciale et la certification. Cela prend du temps, mais on espère avoir la certification deux semaines après la fin des travaux ».

Il a invité éviter à « éviter la cacophonie dans la communication et de laisser l’Apix parler du Ter ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos