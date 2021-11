Abdoul Ly, DG Artp: « Kolda sera bientôt dotée d’un centre de contrôle des fréquences » Le directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), Abdoul Ly a annoncé ce lundi que la région de Kolda (sud) sera bientôt dotée d’un centre de contrôle des fréquences.

‘’Nous allons construire un centre de contrôle des fréquences équipé à Kolda, avec un budget de près d’un milliard, pour faciliter le travail de l’ARTP en matière de contrôle, et également c’est une manière de désengorger nos services à l’intérieur du pays, conformément à la volonté du Chef de l’Etat’’, a-t-il déclaré, dans un entretien avec l’APS.



S’exprimant en marge d’une caravane organisée par l’ARTP, il a précisé que le futur centre sera érigé sur un site acquis par le biais de la mairie de Kolda. ‘’Nous avons eu le site avec le maire Abdoulaye Baldé que nous remercions, et ce centre permettra aussi de résoudre le problème de l’employabilité des jeunes à Kolda’’, a rassuré M. Ly.



Le directeur général de l’ARTP a en outre annoncé la tenue à Dakar d’une rencontre internationale sur la problématique des télécommunications en Afrique, les 29 et 30 novembre prochains, avec la participation de plus de 40 pays francophones. ‘’Nous allons organiser une rencontre avec la participation de 50 pays francophones à Dakar du 22 au 30 novembre, où nous allons échanger sur les questions liées aux télécommunications et les difficultés, afin d’aller vers la recherche de solutions durables pour nos populations’’, a expliqué le directeur général de l’ARTP.



L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes a lancé depuis le 16 novembre dernier, à Ziguinchor (sud-ouest), une caravane d’information dans la zone sud, sur ses missions et activités. ‘’L’ARTP proche des communautés’’ est le thème de cette campagne de sensibilisation.



Après les étapes de Ziguinchor et Sédhiou, la caravane séjourne à Kolda avec à sa tête le directeur général de l’ARTP, Abdoul Ly.





