Abdoul MBAYE sur l'agression des militants de PASTEF : "Un acte imbécile et totalement inadmissible..." Rédigé par leral.net le Lundi 11 Octobre 2021 à 22:27 | | 0 commentaire(s)|

Plusieurs militants de Pastef ont été blessés ce lundi à Zinguinchor. Ils accusent les partisans de Doudou Kâ de les avoir attaqués. Pour le président, Abdoul Mbaye, "c'est un acte imbécile et totalement inadmissible! Les responsables et auteurs de l’agression qui vient d’avoir lieu à Ziguinchor doivent être identifiés dans les meilleurs délais, traduits devant les tribunaux et la vérité établie. Le Sénégal n’a pas besoin de ça", dénonce le patron du parti l'ACT.



Les échauffourées ont eu lieu au quartier Boucotte de Ziguinchor. Les membres de Pastef racontent qu'ils étaient en discussion avec une association quand ils ont essuyé des jets de pierre. Plusieurs militants de Ousmane Sonko ont été blessés. Ils accusent les partisans de Doudou Kâ.





Source : Source : https://www.exclusif.net/Abdoul-MBAYE-sur-l-agress...

Accueil Envoyer à un ami Partager