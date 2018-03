Abdoul Mbaye: "Célébrer la femme, c’est reconnaître son mérite..."

En ce jour qui vous est dédié, je m’associe à l’humanité pour célébrer votre valeur, votre qualité de femme qui vous donne ce mérite par lequel vous vous illustrez si brillamment, dans les victoires de la vie.



Cette vie, vous savez la porter avec sagesse et discrétion pour la délivrer avec un courage discipliné et une résistance endurante.



Tant pour les soins dont vous couvrez la famille, pour l’accompagnement de vos époux que pour les efforts que savez intelligemment investir dans les combats de tous les jours, votre engagement sans relâche est sans conteste. Vous contribuez ainsi efficacement au développement et au bien-être de la société. En cela, vous portez l’avenir, vous incarnez l’espoir,, vous êtes le symbole de la vertu dans le travail qui forge patiemment l’humain.



Vous savez supporter les maux de la vie, taire les vôtres pour panser les blessures des autres. Sages pour négocier la paix, vous dispensez l’amour, procurez joie et gaieté par la générosité de vos cœurs.



Honneur à vous qui aimez et donnez naturellement sans attendre en retour, vous qui faites toujours preuve de sollicitude pour nous protéger, souvent à votre propre péril, comme l’ont si bien fait les dames de Nder, qui ont noyé leur vie dans les flammes pour éviter à leur peuple d’être réduit en esclavage.



Célébrer la femme, c’est reconnaître son mérite, c’est aussi lui ouvrir les portes du bonheur, de la réussite, du bien-être et de l’épanouissement.











PAM

Alliance pou la Citoyenneté et le Travail

Dakar le 8 mars 2018