Abdoul Mbaye contre la réduction du mandat de député : Un appel à la résistance parlementaire

Selon Seneweb, Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre, s'exprime en faveur du maintien de la durée minimale constitutionnelle du mandat des députés. Dans un tweet réagissant à l'initiative législative du gouvernement, le président du parti Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) affirme que " la dépendance et la docilité envers l'Exécutif ont des limites " et insiste sur le respect de la dignité des députés et de la République.



Demain, le lundi 17 juillet 2023, les députés sont convoqués en procédure d'urgence, pour examiner et voter des projets de loi visant à modifier des articles de la Constitution ainsi que du Code électoral.



Notamment, l'article 87 de la Constitution est concerné par le projet de loi, proposant de réduire la durée actuelle du mandat des députés.



Actuellement, l'Assemblée nationale ne peut être dissoute que deux ans après les dernières élections législatives, mais cette durée est susceptible de changer avec cette révision proposée.