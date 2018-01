Abdoul Mbaye défie son ex-patron : « Le Président Macky Sall ne m’impressionne pas »

Abdoul Mbaye écarte l’idée d’une candidature unique de l’opposition à la présidentielle de 2019. Le président de l’Act estime que cette option est « contre-productive ». « L’objectif c’est de changer la gouvernance de ce pays et de faire tomber Macky Sall. Or une candidature unique, stratégiquement, c’est risqué. Cela ne nous renforce pas », explique dans un entretien avec « Walfadjri ».



Quid de sa candidature ? Abdoul Mbaye s'en remet à la décision de son parti. Mais dès à présent, l’ancien Premiere ministre demande à l’opposition de s’accorder sur le principe le candidat le mieux placé au second tour de la présidentielle, pour faire tomber Macky Sall. Dans cet ordre d’idées, l’ancien Premier ministre défie son ancien patron et annonce qu’il candidat à la candidature de son parti. « Il est important qu’au première tour, que chaque candidat garde ses électeurs pour affaiblir le plus fort et imposer le deuxième tour. Il faut construire dès à présent, le soutien du candidat de l’opposition qui sera au second tour », suggère-t-il.



Aux partisans du pouvoir qui minimisent les candidats de l’opposition, Abdou Mbaye déclare : « Personnellement, le Président Macky Sall ne m’impressionne pas. Je lui dois quand même tout le respect qu’on doit à un chef de l’Etat, mais il sera un candidat comme les autres. Il aura en face de lui des candidats qui vont également faire valoir leur bilan, qui ne se résume pas à un bilan au niveau de la gestion des choses de l’Etat et qui vont faire valoir un programme qui va mettre en mal son bilan à lui et le peuple sénégalais choisira », répond-il.