Abdoul Mbaye: l'amnésique du passé par Moussa Mbengue Professeur de Lettres, Responsable BBY Mbour

“Les présidents africains doivent cesser de prendre leurs concitoyens pour des idiots, tout en se ridiculisant eux-mêmes au plan international. Qu’ils sachent qu’ils seront jugés un jour par leurs peuples de leur vivant, ou plus tard par l’histoire”, s'exclame Abdoul Mbaye, dans une des vraies-fausses inspirations dont il a le secret.



Le tristement "célèbre" ancien Premier ministre du Sénégal, a certainement raison de s'indigner. Toutefois, avant de juger les présidents africains, l'histoire a déjà jugé le banquier de Habré qu'il est, lui qui aurait dû refuser le "butin" de l'ancien président du Tchad.



Si la justice internationale avait suivi le réquisitoire supplétif de Mbacké Fall, le Procureur près les Chambres africaines extraordinaires (CAE) demandant aux juges de convoquer le sieur Abdoul Bana Mbaye afin qu’il apporte des explications sur les avoirs de Hissène Habré, en plus du jugement de l'histoire, notre banquier national serait aujourd'hui dans une situation bien inconfortable.



A dire vrai, nos opposants comme Mbaye qui prennent leurs concitoyens pour des idiots, vivent le paradoxe du menteur. Ils mentent allègrement, sans vergogne, en nous prenant pour des idiots. Banquier, ça blanchit sans vergogne l'argent des présidents africains. Opposant, vivant d'une bonne retraite née du blanchiment et de l'economie illicite, ça insulte les mêmes dirigeants africains. Heureusement que les peuples ont de la mémoire.



On n'arrive pas aussi facilement au pouvoir quand on a comme unique arme le mensonge et la délation, des comportements somme-toute aux antipodes de la morale et de l'éthique. Bien entendu, "on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant Ethique ! Ethique !" mais ca ne fait pas de soi un ascète.



"Macky Sall mo gnou togne". Abdoul Bana ne méritait nullement la confiance du Président Macky Sall. Nos concitoyens, loin d'être des idiots, n'ont retenu de l'action de ce ministre, du 5 avril 2012 au 1 septembre 2013, que quelques décrets qu'il a contresignés sans les lire, suffisants pour qu’il tente d’alimenter une sorte d’enfumage dont les cendres lui reviennent toujours.