Abdoul Mbaye parmi les zappés : La grande coalition de l’opposition fait grincer des dents… La mise en place d’une grande coalition de l’opposition n’a pas fait que des heureux. Zappés, certains leaders de l’opposition n’ont pas aimé la posture de Sonko, Khalifa et autres qu’ils considéraient jusque-là comme des camarades. Et ils n’ont pas tardé à manifester leur désolation. L’As

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Août 2021 à 10:18 | | 0 commentaire(s)|

Parmi eux, le Président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act), Abdoul Mbaye qui n’a pas été tendre avec ses anciens amis de l’opposition. A l’en croire, si ce n’est pas de la trahison, c’est certainement de la duperie.



Selon l’ancien Premier ministre, l’unité large de l’opposition ne saurait être utile que lorsqu’il faut se défendre contre la justice de Macky Sall.



«Trouvons d’autres voies sans renoncer à être de nouveau ensemble, même si l’élégance des anciens se perd», a-t-il indiqué en lançant des piques aux membres de la grande coalition de l’opposition.



