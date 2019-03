Abdoul Mbaye refuse l'invitation de Macky Sall : "Nous n’irons pas au dialogue..."

L’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye rejette la main tendue du Président Macky Sall. Après avoir été déclaré vainqueur de la présidentielle 2019 par le Conseil constitutionnel, hier, le Président Sall a invité l’opposition sans « exclusion » à un « dialogue franc et sincère » afin de « faire avancer le Sénégal ».



« Nous n’irons pas au dialogue. Ça c’est clair. Je crois qu’il faut laisser gouverner dans la continuité et rester dans une posture de sentinelle, de lanceur d’alerte », fait savoir le leader de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act).

« S’il représente vraiment 58,26% de l’électorat du Sénégal, sachant également qu’au niveau de l’Assemblée nationale, il contrôle 75% de l’effectif, il n’a pas besoin de l’opposition pour dialoguer ou gouverner. Puisqu’il a présenté son bilan comme positif », a ajouté Abdoul Mbaye, repris par « Les Echos »







