Abdoul Mbaye sur la gestion du régime : « Il n’y a pas de société publique qui ne participe pas au renforcement de la corruption et de l’activité politique de la majorité. » Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juillet 2021 à 23:39 | | 0 commentaire(s)|

« Le gouvernement cache son échec politique derrière de fausses statistiques », c'est le commentaire lâché par l’ancien Premier ministre de Macky Sall.



Abdoul Mbaye qui était l’invité de l’émission « L’Entretien » de Dakaractu de ce 28 juillet, a décrié la gestion du régime de Macky Sall qui, selon lui, alimente la corruption dans l’ensemble des institutions publiques. Il a ensuite prévenu sur les grandes difficultés que rencontrera le Sénégal dans les années à venir.



« Il n’y a pas de société publique qui ne participe pas au renforcement de la corruption et de l’activité politique de la majorité », a expliqué le président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT). Dans le domaine énergétique, il accuse le marché Excelec, dans lequel l’État facture des poteaux électriques à 14 millions FCFA là où ils doivent coûter 200.000 FCFA.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Abdoul-Mbaye-sur-la-gest...

Accueil Envoyer à un ami Partager