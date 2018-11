Abdoulaye BALDE : Wiri wiri diari Macky

Cliquez-ici pour regarder plus de videos Abdoulaye Baldé est à la porte du Macky. C’est du moins ce que l’Observateur a révélé dans sa livraison de ce jour.



Selon le journal, le leader de l’Union des centristes du Sénégal (UCS) et non moins maire Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, supporte désormais le chef de l’État.« Notre leader politique a décidé de rejoindre la mouvance présidentielle. (Il) a solennellement décidé de renoncer à sa candidature à l’élection présidentielle de 2019 en faveur du candidat Macky Sall », confie une source proche de Baldé. Et de lever un peu plus un coin du voile pour révéler le leader des Centristes va officialiser son ralliement, ce vendredi à Dakar, lors d’un Conseil national.



Toutefois, du côté de l’UCS on maintient le suspense. On ne veut, pour le moment, ni confirmer ni infirmer l’information. Néanmoins, tout porte à croire que Baldé va rejoindre son frère Macky Sall. On devrait en savoir un peu plus d’ici le week-end.

Source : ANN

