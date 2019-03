Abdoulaye Baldé et sa femme échappent au pire

Le président de l’Union centriste du Sénégal, Abdoulaye Baldé et sa femme, Aminata Gassama, l’ont échappé belle dans la soirée d’avant-hier. Cambrioleur ou tueur, en tout cas, un individu a voulu entrer dans leur chambre, avant-hier nuit, aux environs de 4 heures du matin.



Alors que tous les objets de valeur se trouvent au rez-de-chaussée, le gus a escaladé le mur pour monter directement au 1er étage dans la chambre du couple Baldé. Il a réussi à démonter la fenêtre de la salle de bain, mais comme Abdoulaye Baldé ne dormait pas profondément, il entendu le bruit que le gus faisait et s’est levé pour s’enquérir de ce qui se passait.



C’est là que le gars, encagoulé, a laissé la fenêtre et la lampe torche qu’il utilisait pour s’éclairer, tomber dans la salle de bain. Il est immédiatement redescendu et a pris la fuite. Heureusement pour eux.















Les Echos

