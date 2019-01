Abdoulaye Baldé: « la victoire de Macky sera la mienne »

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Janvier 2019 à 15:45

Le président de l’Union des centristes du Sénégal (UCS), Abdoulaye Baldé, s’est résolument engagé pour la réélection du Président Macky Sall. Il a élargi, ce samedi, les bases de son parti, avec le soutien du mouvement pour l’envol d’un nouveau Thiès ambitieux et libre (MENTAL).



Lors d’un meeting au quartier Medina Fall, le maire de Ziguinchor s’est félicité de l’appui politique de Khar Sène et de son mouvement. « La victoire de Macky Sall sera la mienne. On se réjouit du soutien de Khar Sène, qui nous a réservé un grand accueil dans ce quartier de Medina Fal,l qui est le plus grand poumon électoral de la commune Thiès-Nord », a-t-il confié.











L’Observateur

