Abdoulaye Baldé révèle : "Il y a des partis de l'opposition qui nous ont fait des offres..." (Vidéo) Rédigé par leral.net le Mardi 26 Octobre 2021 à 23:38 | | 0 commentaire(s)|

"Chers amis , adhérentes adhérents et sympathisants L’union centriste Sénégal UCS, prend l,opinion nationale et internationale à témoin pour aviser et acter son départ de la coalition présidentielle. Nous allons dès demain déposer notre caution et constituer une large coalition ..Nous sommes et restons ouverts à toutes les forces vives du pays pour ensemble continuer à prendre en charge les destinées de nos concitoyens afin d,améliorer leur vécu quotidien. À tous nos adhérents nous laissons libre choix d’aller en fonction des intérêts de leur terroir et du parti avec la coalition qui correspond mieux à leur vision.. vive L'ucs et vive la République."





Source : Les investitures en vue des élections locales risquent de secouer la coalition Benno Bokk Yakaar ! Après les maires sortants de Diourbel et de Mbour, leur collègue de Ziguinchor vient de tourner le dos au président Macky Sall. Se sentant trahi par ce dernier, Abdoulaye Baldé a décidé de quitter la coalition présidentielle suite à l'investiture de Benoît Sambou à la tête de la liste communale.Source : https://www.exclusif.net/Abdoulaye-Balde-revele-Il...

Accueil Envoyer à un ami Partager