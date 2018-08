Abdoulaye Baldé sur la Présidentielle: "je suis candidat et déterminé à aller jusqu'au bout"

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Août 2018

Abdoulaye Baldé s’est aligné pour la course à la présidentielle de 2019. Et pour ce qui n’a pas cessé de l’envoyer dans la mouvance présidentielle, le leader de l’Ucs note que le temps lui a donné raison sur eux.



Selon Abdoulaye Baldé, « quand j’ai créé le parti, ils ont dit : voilà, il a créé le parti pour aller rejoindre le pouvoir ; ça ne s’est pas fait. Je suis allé aux élections dans le cadre des locales de 2014 ; je suis allé aux élections pour le Haut conseil, je suis allé avec l’opposition pour la consultation sur le référendum. Pour les dernières élections législatives, où tout le monde disait que j’étais déjà parti, j’ai constaté ma coalition et suis parti seul. Donc, ce n’est pas la première fois. Moi, j’ai tellement démenti que je ne disais plus rien. Les faits sont têtus, l’histoire m’a donné raison.



Tout le monde saura que suis un homme de principe. Je réponds à certaines valeurs. J’ai été éduqué dans des valeurs, dont le respect de la parole donnée. J’avais dit à mes concitoyens que j’allais être candidat ; au final, je suis candidat. Il n’y a que ça qui est important. Tout le reste, les conciliabules, les complots qui venaient de partout, disant que j’étais parti, tout ça est tombé à l’eau. Je suis candidat et je suis déterminé à aller jusqu’au bout ».

