Abdoulaye Baldé tué et enterré en Libye : sa famille tient une conférence de presse et promet une plainte contre Moise Sarr et Amadou Bâ La colère ne faiblit toujours pas pour le cas, Abdoulaye Baldé , le Sénégalais tué et enterré en Libye. Sa famille tient ce vendredi après-midi, une conférence de presse et promet une plainte contre Moise Sarr et Amadou Bâ

Vendredi 18 Septembre 2020

Dans un communiqué reçu, la Famille de Abdoulaye Baldé, un ressortissant sénégalais assassiné et enterré en Lybie tient une conférence de presse qu’elle organise ce Vendredi 18 septembre à 15h 00 mn au siège du FRAPP.



Dans le document, il est annoncé une plainte contre le secrétaire général des Sénégalais de l’extérieur (Moïse SARR) et le ministre des affaires étrangères (Amadou BA ) et l’Etat du Sénégal.



Pour cette menace de porter plainte pour silence de l’Etat qui n’a réagi pas nullement « et qui n’assiste pas la famille qui devrait bénéficier d’une indemnisation face à son fils sauvagement assassiné dans ses services », ces proches juge coupable ce silence étatique.



Le siège du FRAPP est situé à coté de la fin du mur de la prison du camp pénal, à quelques ruelles proches.



Contacts pour la Presse Bambé Boiro 77 875 36 19 – 77 285 69 32



