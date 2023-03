Abdoulaye Bathily, émissaire de l’ONU pour la Libye: «Je négocie avec des groupes armés pour sécuriser les élections» Dans une interview à RFI et France 24, le Sénégalais Abdoulaye Bathily, représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU en Libye, regrette que le Parlement libyen – la Chambre des représentants, basée à l’Est, et le Haut Conseil d’État, basé à Tripoli, à l’Ouest – « traîne des pieds » pour aller aux élections.

« Ces deux Chambres ont perdu leur légitimité dès lors qu’elles ont été élues respectivement en 2012 et en 2014 », affirme l’émissaire de l’ONU. « La société libyenne en a marre de ces groupes d’hommes politiques qui veulent conserver leurs sièges. La question électorale ne doit pas rester entre les mains de cette minorité. C’est pourquoi j’ai engagé des négociations avec des groupes armés de l’Est et de l’Ouest, qui sont prêts à participer à la sécurisation du processus électoral. »



Interrogé sur les autorités libyennes de Tripoli qui veulent empêcher le maréchal Haftar d’être candidat à une future présidentielle parce qu’il est militaire et binational (libyen et américain), Abdoulaye Bathily répond : « L’ONU est pour des élections inclusives. Il n’est pas acceptable que des candidats soient écartés. Cela porterait un grave préjudice à l’unité territoriale de la Libye et aggraverait la crise. »

(Rfi.fr)

