Abdoulaye Bibi Baldé, ancien ministre de la communication : « j’ai eu à cœur d’assainir et de moderniser le secteur de la presse »

Le ministre de la Communication sortant, Abdoulaye Bibi Baldé, a passé le témoin à son successeur Abdoulaye Diop, hier lundi.



Lors de la cérémonie de passation de service, l’ancien ministre ne s’est pas gêné pour lister les pierres apposées à l’édifice de la communication. Entre autres, le projet de loi portant création de la Haute autorité de régulation de la communication audiovisuelle qui va remplacer le CNRA, le projet de décret portant organisation et fonctionnement du Fonds d’appui et de développement de la presse qui va remplacer l’aide à la presse. Et surtout, la finalisation des textes d’application du Code de la presse qui constitue une avancée majeure et dont l’ancien ministre s’arroge tout le mérite. « J’ai eu à cœur d’assainir et de moderniser le secteur de la presse confrontée à de nombreuses difficultés.»













L’Observateur

