Abdoulaye Daouda Diallo nommé président du Conseil économique, social et environnemental Rédigé par leral.net le Lundi 24 Avril 2023 à 21:26

Abdoulaye Daouda Diallo, jusqu'ici ministre, directeur de cabinet du président de la République, a été nommé, ce 24 avril, président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), a déclaré la présidence de la République. Abdoulaye Daouda Diallo remplace Idrissa Seck, leader du parti Rewmi. Abdoulaye Daouda Diallo, inspecteur des impôts et domaines. Il a dirigé plusieurs ministères, des Finances et du Budget, de l'Intérieur, des Infrastructures et du Désenclavement.



Source : Source : https://lesoleil.sn/abdoulaye-daouda-diallo-nomme-...

