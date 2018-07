Abdoulaye Diallo: « Il ne faut pas diaboliser Khadim Ndiaye »

Dans un entretien accordé au journal Record, Abdoulaye Diallo défend Khadim Ndiaye. Il estime que les Sénégalais doivent soutenir le gardien de Horaya au lieu de le critiquer.



«Avant la compétition, j’ai eu l’impression que beaucoup de gens souhaitaient qu’il (Khadim) joue. Aujourd’hui, ce sont ces mêmes personnes qui le critiquent. C’est triste et dommage de retourner sa veste comme ça.»



«Khadim a donné ce qu’il avait à donner. Après, ajoute Diallo, c’est sur le deuxième but contre le Japon que sa responsabilité semble engagée. Mais, la copie générale rendue est plutôt positive.»



Il avance: « Quand un attaquant manque des occasions de but, on ne le diabolise pas. Mais quand c’est un gardien, les critiques fusent de partout. Je comprends que les postes ne sont pas les mêmes. Souvent, les erreurs d’un gardien de but sont lourdes de conséquence. Mais il faut continuer à le soutenir. A mon avis, même si Khadim a commis des erreurs, il ne faut pas le diaboliser.»