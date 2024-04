Télécoms : Faible progression de 0,1% du résultat net consolidé du groupe Maroc Telecom, au premier trimestre 2024

Ce résultat net s’est élevé à 1 528 millions de dirhams (MMAD) contre 1 527 MMAD au 31 mars 2023. Selon la direction du groupe Maroc Telecom, la progression de ce résultat net se situe à 0,5% à taux de change constant entre le dirham marocain et les monnaies FCFA et Ouguiya (monnaies des pays où dispose des filiales Maroc Telecom).



Durant la même période, le chiffre d’affaires consolidé est en légère baisse de 0,3% avec une réalisation de 9 066 MMAD contre 9 093 MMAD au premier trimestre 2023.



Le résultat opérationnel avant amortissements ajusté est en hausse de 0,4% à 4 655 MMAD contre 4 637 MMAD au premier trimestre 2023. Selon la direction du groupe, cette hausse a lieu grâce à la croissance du chiffre d’affaires et aux efforts continus de maîtrise des coûts opérationnels dans un contexte inflationniste. Le taux de marge d’EBITDA ajusté se situe à 51,3% contre 51% au 31 mars 2023.



Quant au résultat opérationnel (ou EBITA) ajusté, il est en retrait de 0,3%, s’élevant à 2 883 MMAD contre 2 890 MMAD au premier trimestre 2023. Le taux de marge d’EBITA ajusté demeure à 31,8% comme au premier trimestre 2023.



Quid des investissements du groupe Maroc Telecom ? Les responsables de l’entreprise avancent qu’ils sont en hausse de 49,7%, se situant à 1 280 MMAD contre 855 MMAD au 31 mars 2023. « Maroc Telecom continue de s’appuyer sur une stratégie d’investissements ambitieuse pour capitaliser sur la qualité de ses réseaux et se différencier par la performance et la qualité de service », soutiennent-ils.



Le cash-flow ajusté connait une baisse de 16,5% avec une réalisation de 2 838 MMAD contre 3 400 MMAD au premier trimestre 2023.



La dette nette de groupe Maroc Telecom s’est replié de 2,4% durant la période sous revue puisqu’elle passe de15 419 MMAD au premier trimestre 2023 à 14 909 MMAD.



Au 31 mars 2024, la base clients du groupe Maroc Telecom a atteint 77,1 millions, en progression de 2,7% par rapport au 31 mars 2023.



Maroc Telecom est un opérateur global de télécommunications au Maroc. Cette entreprise s’est développée à l’international et est aujourd’hui présent dans 11 pays en Afrique. Cotée simultanément à la Bourse de Casablanca et de Paris, ses actionnaires de référence sont la Société de Participation dans les Télécommunications (SPT), une société de droit marocain contrôlée par Etisalat, avec 53% du capital et le Royaume du Maroc qui détient 22% de ce capital.



Oumar Nourou

Au premier trimestre 2024, le résultat net consolidé du groupe Maroc Telecom a enregistré une faible progression de 0,1% par rapport au premier trimestre 2023, selon les résultats consolidés ajustés, établis par la direction de cette entreprise.Source : https://www.lejecos.com/Telecoms-Faible-progressio...