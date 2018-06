Abdoulaye Diallo : « Si je ne joue pas, je serais déçu »

La question du gardien titulaire n°1 fait toujours débat dans la Tanière. Qui sera le n°1 de Aliou Cissé au Mondial ? Pour le moment, selon le gardien rennais du Sénégal Abdoulaye Diallo, rien n’est encore décidé. « A l’heure où je vous parle, on n’a pas discuté de cette question, mais peut-être dans la tête du coach et de Tony Sylva tout est clair. Mais pour ma part, je n’ai pas eu de nouvelles concernant cette question », a-t-il dit. Et d’ajouter : « on n’a pas parlé concrètement de la situation des gardiens ».



Titulaire pour les matchs officiels des "Lions" depuis 2015, sauf s’il est blessé, Abdoulaye Diallo pense toujours reprendre sa place en Russie, même s’il n’avait pas joué le match amical de jeudi contre le Luxemboug. Il souligne qu’il serait déçu de ne pas disputer le Mondial. « Si je joue pas le mondial, je serais déçu et ça sera le cas pour n’importe quel poste au niveau de l’équipe. Mais, il faut savoir taire sa déception pour le bien de l’équipe. Mais, je ne vais pas dire le contraire, je serais déçu ».









