Abdoulaye Diop, DG du Cosec : « Le Président Macky Sall sait là où il veut mener ce pays... »

Jeudi 3 Novembre 2022

Pour le nouveau Directeur général du Conseil Sénégalais des chargeurs (Cosec), Abdoulaye Diop, le Président Macky Sall est un homme ambitieux, qui sait où il veut mener son pays. « L'histoire de Sédhiou aussi, il y a l'histoire du président Macky Sall. Quiconque connaît Sedhiou avant 2012, sait qu'il y a un traitement et un besoin d'équité que le chef de l'État a mis en faveur de cette population. Il est aussi important de savoir que le Président Macky Sall sait où est-ce qu'il il veut mener ce pays et quelles sont ses ambitions. C'est toute la satisfaction que j'ai et c'est l'occasion de le remercier », a dit Abdoulaye Diop, qui était accueilli ce samedi, dans son fief par les populations de Sédhiou, pour le féliciter de sa nomination à la tête du Cosec.