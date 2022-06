Abdoulaye Diouf, SG CPJE NAY LEER, brocarde Demba Diop Sy et menace... Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Juin 2022 à 21:37 | | 0 commentaire(s)| La CPJE/NAY LEER, par le biais de son Secrétaire général Abdoulaye Diouf, n’ira plus avec une mouvance présidentielle qui promeut une seule personne, en l’occurrence Demba Diop Sy, actuel maire de Tivaouane, sous la bannière de ladite coalition, qui a tout et qui à la limite, écrase et snobe cette dernière. Le Secrétaire général a invité Demba Diop Sy à être reconnaissant envers les membres de la CPJE, ce parti qui lui a tout donné. Abdoulaye Diop exhorte ce dernier à jouer franc jeu ou à laisser sine die les symboles et emblèmes de la CPJE, dont il se réclame précurseur, alors qu’il n’en est pas le dépositaire de la légalité. Il a aussi rappelé que la CPJE est née de haute lutte et qu'aucune commune, zone ou localité, fût-elle celle de Diop Sy, ne saurait caporaliser le parti. « C’est la mort dans l’âme que je parle ainsi, car Diop Sy a bénéficié de la CPJE NAY LEER sur toutes ses formes, alors que nous qui l’avons créée, rasons encore les murs et sommes les parents pauvres » a-t-il martelé.



