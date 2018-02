Abdoulaye Diouf Sarr corrige Khalifa Sall (Communiqué)

La section de l’Alliance pour la république (Apr) de la commune de Yoff suit avec beaucoup d’intérêt le procès portant sur la Caisse d’avance de la Ville de Dakar en cours au tribunal de correctionnel de Dakar. D’autant que les Sénégalais de manière générale et les Dakarois, en particulier, attendent des réponses concrètes sur la manière dont les fonds incriminés d’un montant de 1,8 milliards F Cfa, ont été utilisés.



Toutefois, force est de constater que le principal mis en cause, à savoir le Maire Khalifa Sall, ne souhaite aucunement que la lumière soit faite sur ce sujet. En effet, après que toutes les exceptions de nullité soulevées par ses avocats ont été rejetées par le tribunal, Khalifa, invité à s’expliquer dans le fonds, use de faux-fuyants pour ne pas lever l’épais voile qui recouvre la Caisse d’avance de la Ville de Dakar.



Mieux, le mis en cause tente, subtilement, de déplacer le débat en soutenant qu’un tel a eu à solliciter la Caisse d’avance au lieu de répondre aux questions essentielles. Pourquoi avoir produit de fausses factures pour justifier une forfaiture ? Comment fonctionne une Caisse d’avance ? Qui sont les faussaires ? Comment les 1,8 milliards de F Cfa ont été utilisés ?



Pis encore, depuis l’enclenchement de la procédure, Khalifa Sall entretient le flou total, se contentant de parler de procès politique. Alors que tous les faits attestent qu’il a allègrement usé et abusé de la Caisse d’avance de la Ville de Dakar. Qu’il rende gorge donc ! Tel est le souhait de la section de l’Apr de Yoff.











Le Coordonnateur