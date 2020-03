Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé: L’épouse et les enfants du «cas 0» testés négatifs

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Mars 2020 à 19:06 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a confirmé à "Libération" online, que les tests effectués sur l’épouse et les enfants du «cas 0» se sont révélés négatifs. Une bonne nouvelle, surtout pour les passagers qui avaient voyagé avec lui le 25 février par Air Sénégal.



Il n'en demeure pas moins qu'ils sont toujours en observation.







Libération Sénégal online



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos