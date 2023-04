Abdoulaye Diouf Sarr nommé Dg du FONSIS

Macky Sall n’oublie pas ses amis. Il a sorti hier du frigo un de ses plus proches, notamment l’ancien ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr. Ce dernier recasé à l’Assemblée nationale comme 1er vice-président après les dernières Législatives, a été bombardé comme Directeur général du Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS), en remplacement de Pape Demba Diallo. Abdoulaye Diouf Sarr réhabilité pourrait être un bon atout pour renforcer le camp présidentiel de la région de Dakar, sur le chemin de la présidentielle de 2024. Comme quoi avec Macky Sall, il faut tout simplement patienter à la porte d’à côté, en attendant que l’orage passe.



Eh bien, Abdoulaye Diouf Sarr connait bien la stratégie, il s’était effacé tranquillement de l’espace public, tout en continuant de mouiller le maillot politique au titre du patron des cadres de l’Alliance pour la République. Et tant pis si le ministère de la Santé qu’il dirigeait, fait partie de ceux où le plus grand massacre financier avait été commis sur les fonds de la Force Covid-19 ! Apparemment, tout cela est passé par pertes et profits par le bienveillant président de la République… Et encore un Fonds pour Abdoulaye Diouf Sarr !











Le Témoin