Abdoulaye Ly, Directeur exécutif du Club des investisseurs sénégalais: «La garantie est un maillon faible du système financier sénégalais et africain, en général» En partenariat avec le Fonds de Solidarité Africain (FSA), le Club des investisseurs sénégalais (CIS) a tenu hier, un atelier de partage sur la facilitation des financements à travers la garantie financière. Co-présidant la rencontre, le Directeur exécutif du CSI, Abdoulaye Ly, soutient que la garantie est un maillon faible du système financier sénégalais et africain, en général.

Le fonds de garantie constitue un véritable casse-tête pour les investisseurs africains, d’une manière générale : c’est la conviction du Directeur exécutif du Club des investisseurs sénégalais, Abdoulaye Ly. Il s’exprimait ainsi en marge d’un atelier de partage sur la facilitation des financements à travers la garantie financière, nous apprend "L'As".



Poursuivant, l’économiste estime en effet que les garanties demandées par les banques, ne sont toujours pas satisfaites. « La garantie est un maillon faible du système financier sénégalais et africain. C’est la raison pour laquelle, nous avons noué un partenariat avec FSA, afin d’aider les investisseurs sénégalais à comprendre non seulement la garantie mais aussi connaître les mécanismes de garantie offerts par le fonds de solidarité africaine », a fait savoir le Directeur exécutif du CSI.



A cet effet, poursuit-il, le fonds prévoit de mettre en place une école de garantie. « Ce n’est pas une école au sens physique, mais au sens logique, qui va mettre un système d’orientation et d’information pour tous ceux qui souhaitent avoir une garantie. Cela permettra aux investisseurs privés d’avoir accès aux ressources financières des banques, dans le cadre de la réalisation de leurs projets d’investissement », explique Abdoulaye Ly.



Revenant par ailleurs sur les difficultés d’accès au financement, le Directeur exécutif renseigne que près de 69% des pays dans l’espace de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, sont confrontés à ces difficultés. « Les banques accordent facilement des prêts mais pas de prêts à long terme ; et qui parle d’investissement, parle de prêt à long terme », ajoute le Directeur exécutif, qui plaide par ailleurs, pour l’ouverture d’un guichet du FSA à Dakar, en vue de rapprocher davantage les porteurs de projets et les opportunités qu’offre le fonds.



«315 milliards FCfa ont permis de financer 46 entreprises»



Prenant la parole, le Directeur général du Fonds de solidarité africain, Ahmadou Abdoulaye Diallo, a déploré la méconnaissance de certains investisseurs du Fonds de solidarité Africain. A l’en croire, 200 milliards de financement ayant permis la mobilisation de 315 milliards FCfa, ont pu financer 46 entreprises durant les 47 ans d’existence du FSA.



« Dans l’absolu, les chiffres peuvent être impressionnants mais si on les analyse dans les détails, on se rend bien compte que ces financements sont non seulement en-deçà des besoins de financements des entreprises du Sénégal, mais surtout de l’ambition du FSA. C’est pourquoi nous saluons cette initiative, parce que nous espérons que de la connaissance qui sera faite du FSA, de ses instruments d’intervention, de la mise en adéquation de ces instruments avec les besoins des entreprises, nous allons tracer un chemin critique qui nous permettra d’arriver au développement des entreprises », indique le Directeur du FSA.



D’autant que, poursuit-il, l’objectif est aujourd’hui de promouvoir le secteur privé, à travers les secteurs informels. « Nous soutenons les entreprises du secteur informel à travers la ligne de garantie que nous donnons aux banques et aux établissements financiers qui bénéficient de la proximité avec les acteurs locaux de moindre taille, qui vont à leur tour, octroyer des prêts aux entreprises du secteur informel grâce à la convention de garantie de portefeuille », affirme le Directeur général du FSA, Ahmadou Abdoulaye Diallo.

