Abdoulaye Ly, ancien militant du PRA Sénégal : Une figure importante de l'histoire et de la pensée sénégalaise Abdoulaye Ly, ancien militant du PRA Sénégal ( Parti du regroupement africain), ancien ministre sénégalais était une figure importante de l'histoire et de la pensée sénégalaise.



Il est né le 25 février 1919 à Saint-Louis. Après une scolarité secondaire à Dakar, il poursuit ses études supérieures à Montpellier, Paris et Bordeaux. Il a soutenu une thèse de doctorat sur le sujet : "L'Évolution du commerce français d'Afrique noire dans le dernier quart du XVIIe siècle".



En 1957, il fait paraître un ouvrage intitulé "Mercenaires noirs : notes sur une forme de l'exploitation des Africains". C'est de cet ouvrage sur je vais vous parler.



Dans cet essai, il analyse de manière critique l'utilisation des soldats africains, notamment lors des guerres coloniales. Il met en lumière les conditions d'exploitation auxquelles ces hommes étaient soumis, et dénonce l'instrumentalisation de leurs forces au service des puissances coloniales.



Les points clés abordés :



- L'exploitation économique: Ly souligne que l'utilisation des soldats africains était avant tout motivée par des intérêts économiques. Les colonies étaient exploitées pour leurs ressources, et les soldats africains servaient à maintenir cet ordre colonial ,;



- La dévalorisation de l'homme noir: L'auteur dénonce la façon dont les Africains étaient perçus et traités comme des objets, sans considération pour leur dignité humaine ;



- La manipulation idéologique: Ly montre comment les idéologies coloniales ont été utilisées pour justifier l'utilisation des soldats africains, en les présentant comme des "sauvages" à civiliser.



"Mercenaires noirs" publié par les éditions Présence Africaine de Paris, est un ouvrage fondateur dans la réflexion sur les relations entre l'Afrique et l'Europe. Il a contribué à déconstruire les mythes coloniaux et à donner une voix aux oubliés de l'histoire.



Un livre à lire, qui est une invitation à repenser les relations entre l'Afrique et l'Europe, en tenant compte de l'héritage colonial et de ses conséquences durables.



