Abdoulaye Ly, le chroniqueur et expert et consultant en informatique, lance «Orange ras le bol challenge, la population boycotte Orange" Abdoulaye Ly, le chroniqueur et expert et consultant en informatique a démarré dans cette vidéo le challenge Boycott Orange en critiquant la « suppression » du service qui permettait à un client ayant acheté un pass Internet de 24H d’en rallonger la validité à une semaine ou à un mois en achetant concomitamment un nouveau pass volume.



