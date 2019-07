Abdoulaye Makhtar Diop sur les contrats pétroliers : « Aucun document juridique n’implique le Chef de l’Etat Macky Sall dans ce qui est prétendu être des fraudes » La communauté leboue dirigée par Abdoulaye Makhtar Diop était en conférence de presse ce matin. Parmi les sujets abordés, l’affaire Petro Tim.

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Juillet 2019 à 01:21 | | 0 commentaire(s)|

Abdoulaye Makhtar Diop et Cie ont fait savoir que tous les contrats qui font polémique ont été publiés et rendus public. L’ancien ministre a plutôt fait porter le chapeau à l’ancien régime.



« Je ne récuse pas la légalité de ce contrat, encore moins l’autorité de ceux qui les ont signés. Je fais référence à Karim Wade, Ibrahima Mbodj directeur général de Petrosen et au Président Abdoulaye Wade qui ont approuvé ces différents contrats.



Donc, nous sommes à l’aise pour dire qu’aucun document juridique n’implique le Chef de l’Etat Macky Sall dans ce qui est prétendu être des fraudes», a dit Abdoulaye Makhtar Diop.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos