Abdoulaye Ndoye, Secrétaire Général du Cusems: « au nom de la dignité citoyenne et politique, Serigne Mbaye Thiam doit rendre le tablier »

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Avril 2018 à 10:04 | | 0 commentaire(s)|

« Le Cusems n’a pas suspendu son mot d’ordre de grève. Le Cusems est en train de dérouler un mot d’ordre du G6, avec une marche nationale qui sera organisé à Diourbel. Face aux revendications légitimes du Cusems et du G6, la réponse du Gouvernement est articulée autour des menaces, de la diabolisation, de l’intoxication, de l’oppression et de la désinformation.



Serigne Mbaye Thiam a échoué lamentablement dans la gestion du ministère de l’Education nationale. Au nom de l’honneur de la République, de la dignité citoyenne et politique, il doit rendre le tablier. Pour la première fois, le Gouvernement a servi des réquisitions aux enseignants. Il a brandi la radiation, exercé une répression aveugle sur les enseignants lors de leur marche à Ziguinchor, convoqué les enseignants à la Police".













L’Observateur

