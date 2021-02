Abdoulaye Ndoye du Cusems presse le gouvernement…

Le Secrétaire général du Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire (Cusems) invite le gouvernement du Sénégal à respecter ses engagements, afin de ramener la quiétude dans le secteur de l’enseignement. Selon Abdoulaye Ndoye, dès lors que la reprise au niveau des différents services est effective, le gouvernement devait honorer ses engagements, fait savoir "L'As".



Mais regrette-t-il, tel n’a pas été le cas. Il souligne que malgré les instructions données par le président de la République, rien n’a été fait. Abdoulaye Ndoye a rappelé au gouvernement les énormes sacrifices des enseignants, dans un contexte marqué par le coronavirus. « Il faut reconnaître que les enseignants avaient fait d’énormes efforts lors de la première vague de covid-19. Nous avions accepté, dans des conditions difficiles, de rejoindre nos postes respectifs. Vous avez vu les conditions désastreuses dans lesquelles les enseignants étaient au moment de rejoindre leurs postes. Beaucoup d’entre eux avaient chopé le virus. Nous avons travaillé dans des écoles et des classes inondées », a-t-il fait remarquer.



Selon le Secrétaire général du Cusems, les Sénégalais ont pu constater les bons résultats obtenus, malgré les conditions désastreuses. Et aujourd’hui, il invite le gouvernement à matérialiser ses promesses, pour le bien de l’école sénégalaise.

