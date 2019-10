Abdoulaye Nene Cissé : La dépouille est arrivée à Dakar

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Octobre 2019 à 22:10 | | 0 commentaire(s)|

La dépouille d’Abdoulaye Nene Cissé est finalement arrivée à Dakar ce jeudi.



La levée du corps est ainsi confirmée pour la date du 25 Octobre à l’hôpital Principal de Dakar à 9h. Elle sera suivie de l’enterrement à Touba.



Et, la journée de priéres et de présentations de condoléances, aura lieu à la Cité Isra 2, Hann Bel-Air.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos