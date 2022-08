Abdoulaye Seydou Sow nostalgique des retrouvailles libérales :"L’héritier le meilleur en place, c’est le Président Macky Sall" Sans ambages, le natif de Ndoucoumane s’est largement exprimé sur les brûlantes questions de l’actualité, notamment les élections législatives, l’Assemblée nationale, le prochain gouvernement et enfin, les perspectives politiques de la mouvance présidentielle.



Dans cet entretien avec nos confrères du quotidien l’Observateur, relayés par Dakaractu, Abdoulaye Seydou Sow égrène ses idées sur la question des retrouvailles libérales tant débattues ces derniers jours.

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Août 2022 à 07:41 | | 0 commentaire(s)|

Homme du sérail ayant cheminé dans le Parti démocratique sénégalais avec Aliou Sow au sein du ministère de la jeunesse, l’actuel ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de l’hygiène publique, s’estime assez engagé dans cette dynamique de retrouvailles. La question soulevée en faisant allusion à sa rencontre avec Aliou Sow et qui a coïncidé avec l’arrivée de Pape Diop à Benno Bokk Yaakaar, Abdoulaye Seydou Sow revient d’abord sur ce hasard tout heureux pour lui :



« Ce qui nous divisait n’était pas très important, c’étaient des questions de positions conjoncturelles et aujourd’hui tout le monde a mis la République au-dessus des contingences personnelles qui n’ont aucune importance. Si aujourd’hui, nous devons faire appel à un vaste rassemblement autour du Président Macky Sall, nous devons faire les efforts qu’il faut. Aliou comme moi avons accepté de faire ces efforts » , s’est félicité le maire de Kaffrine.





En réalité, le mot d’ordre aujourd’hui à donner à tout libéral, c’est d’œuvrer à se retrouver autour de l’idéal libéral qui, par ailleurs estime Abdoulaye Seydou Sow, leur a procuré beaucoup de succès.

« Nous allons approfondir et nous allons dans cette dynamique essayer de rassembler cette grande famille que nous avons partagée et qui a créé beaucoup de choses dans ce pays. Nous avons constitué un socle extrêmement important dans les années 2004-2005-2006-2007. Le rôle que nous avions joué dans le contexte difficile de la réélection du Président Wade en 2007 a été très important. Donc, si tous ces frères, toutes ces sœurs se retrouvent autour d’un idéal avec d’autres camarades venus d’horizons divers autour du Président Macky Sall, nous devons chacun d’entre nous, faire l’effort d’un dépassement » , reconnaît le libéral de souche.



Au regard de la confiance donnée au président Macky Sall et de sa position dans la famille libérale, le ministre confie encore à nos confrères de l’Obs que Macky Sall est bien le leader de la famille libérale. « Ce leader en activité, c’est bien le président Macky Sall, cela est incontestable. L’héritier, le meilleur en place, c’est le Président Macky Sall. Maintenant, il y a eu une histoire, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, mais il faut savoir faire preuve de dépassement. Aujourd’hui, il y a quelque chose qui nous lie. Une histoire commune qui fait qu’il y a forcément un avenir commun », ajoute-t-il.



Il se rappelle de la position du président Wade qui disait « qu’il voulait que ses enfants soient au pouvoir pendant cinquante ans". Abdoulaye Seydou Sow estime qu’il y’a juste lieu de laisser le temps faire son œuvre et faire des efforts pour que ces retrouvailles se matérialisent...

