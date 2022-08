Abdoulaye Sow réplique à YAW: "Ces menaces à peines voilées ne passeront pas, nous sommes des..."

La réplique de la coalition Benno Bokk Yaakaar ne s’est pas fait attendre. En point de presse tard dans la nuit, cette fois c’est Abdoulaye Seydou Sow qui a porté la réplique à la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi qui disent noter des irrégularités dans les départements de Matam, Podor, Ranérou et Kanel.



« Ces menaces d’un leader à peine voilées ne passeront pas. Nous n’accepterons pas qu’on nous prive notre victoire dans les départements de Podor, Kanel, Matam et Ranérou alors que nous avons accepté la défaite dans les régions de Dakar, Ziguinchor, et les autres grands départements.



Nous sommes des démocrates. Personne n’a contesté les résultats des commissions départementales. Ils ont attendu au niveau national pour contester les résultats » , dira le ministre de l’Urbanisme.