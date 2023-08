Abdoulaye Sylla et Ecotra au Grand Magal de Touba 2023: Une Contribution inestimable Rédigé par leral.net le Mardi 29 Août 2023 à 23:47 commentaire(s)| Abdoulaye Sylla, PDG d’Ecotra, en vrai talibé mouride, n’a pas lésiné, lors de la 7ème édition Wadial Grand Magal de Touba, sur les moyens à mettre à disposition pour donner entière satisfaction aux pèlerins et à la population de Touba. En plus de la logistique et de son personnel mis à disposition, Abdoulaye Sylla a remis plus de 5 000 boeufs à la population de Touba en pleine préparation du Grand Magal. Son engagement et son dévouement pour la réussité du Grand Magal de Touba ont été hautement appréciés par les différentes familles religieuses de la ville sainte. Ainsi, le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, très satisfait de l’offre grandiose de l’homme d’affaires, transmet la satisfaction de toute la communauté mouride et de Serigne Mountakha Mbacké à Abdoulaye Sylla. Le patron de C50 PN, candidat à l’élection présidentielle de février 2024 a reçu une entière bénédiction. Et, des prières sont faites à son encontre pour la réussite de ses multiples projets et entreprises.



