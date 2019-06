Abdoulaye Timbo : « je n’ai jamais été au courant d’une transaction faite par le biais d’Agritrans » Le maire de Pikine et non moins gérant de la société Agritrans, créée par Aliou Sall, citée dans l’enquête de la BBC pour avoir reçu une transaction de 250 000 dollars, perçue par la chaîne anglaise comme un pot-de-vin, se dédouane.

« En réalité, Agritrans a été quasiment un mort-né. Depuis la période où la société a été créée à ce jour, je n’ai jamais été au courant d’activité ou de transaction financières faites par le biais de ladite société, qui s’est avérée être une coquille vide », a déclaré le maire de Pikine dans L’Observateur.

Abdoulaye Timbo, souligne par ailleurs, que sa nomination à la tête du Fonds national de l’emploi et de la jeunesse (Fnpj), ne lui a permis de gérer de manière effective Agritrans.



