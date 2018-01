Abdoulaye Wilane : « Aïssata Tall Sall manque de modestie et d’humilité »

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Janvier 2018 à 12:36 | | 0 commentaire(s)|

Le Ps ajoute sept noms au 65 responsables et militants exclus lors du bureau politiques de samedi dernier. La liste passe ainsi de 72 membres avec l’exclusion de socialistes de France. En réplique à la réaction des exclus, le député-maire de Kaffrine a regretté le « manque de modestie et d’humilité » de Me Aïssata Tall Sall, qui considère la décision du Bp comme « nulle et non avenue ».



« Je crois qu’elle a raté une bonne occasion de se taire. Apres avoir boycotté le congrès de 2014, elle n’a jamais pris part aux activités du parti. De plus, elle prend le contre-pied du parti chaque fois, en le concurrençant. Aujourd’hui, venir nous dire qu’elle attend sa notification, je crois qu’elle est sonnée et surprise par notre décision », réplique M. Wilane pour qui le Ps « a tourné la page de ces gens ».











Le Quotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook