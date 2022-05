Abdoulaye Wilane : "On attend de la SONAGED SA de l'efficience, c'est le contexte qui le demande" Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Mai 2022 à 22:40 | | 0 commentaire(s)| Le député Abdoulaye Wilane est dans la lignée de ceux qui ont donné leur aval pour le projet de loi de la nouvelle société qui va gérer les déchets solides. A l'en croire, c'est bien que le Gouvernement et l'Assemblée nationale échangent et cela doit être fréquent d'autant qu'ils sont obligés de travailler. Seulement, il attend de l'efficience de la nouvelle entité car c'est le contexte mondial qui le demande.



