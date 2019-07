Abdoulaye Wilane : « Tanor vient de naître »

« Ousmane Tanor Dieng vient de naître », a déclaré le porte-parole du Parti socialiste (PS), Abdoulaye Wilane, à Nguéniène. Où le défunt président du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) et Secrétaire général du parti, Ousmane Tanor Dieng a été inhumé peu avant la prière du crépuscule, hier, rapporte Vox Populi.



« Il devient une perspective pour nous et nous avons à méditer de lui. Et ensuite, nous avons l’obligation de l’enseigner, de le raconter, de parler de lui aux générations futures. Je souhaite que Nguéniène ait des centaines voire des milliers d’Ousmane Tanor Dieng. Dans l’avenir, que le Sénégal ait des millions d’Ousmane Tanor Dieng. Je souhaite que l’Afrique en ait », a confié M. Wilane.





