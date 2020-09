Abdoulaye originaire de Kolda assassiné en Libye Rédigé par leral.net le Samedi 19 Septembre 2020 à 13:47 | | 0 commentaire(s)|

La famille du defunt 'Abdoulaye originaire de Kolda assassiné en Libye,compte porte plainte contre Moise Sarr, le secrétaire général des sénégalais de l'extérieur,Amadou Ba ministres des Affaires Etrangères et l'État du Sénégal pour leur non-assistance et leur silence dans l'assassinat de leur fils.D'apres le frère du defunt, porte parole de la famille Abdoulaye à été tué dans leur service et normalement il doit avoir une indemnisation. Nous avons sollicité l'État pour son rapatriement mais par négligence de l État,il a été inhumé à Libye. D'après Ahmadou Ba la victime est décédée dans un endroit où il nya pas d'électricité et une question de conservation se pose. C'est pourquoi les autorités Libyennes l'ont inhumé pour des raisons sanitaires.



Source : Source : https://letemoin.sn/abdoulaye-originaire-de-kolda-...

