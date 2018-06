Abdourahmane Ndiaye, coach des Lions de basket : « Pape Moustapha Diop et Oumar Branco Badio sont audacieux et… »

Mercredi 27 Juin 2018

« Ces deux joueurs locaux feront leur grand début sous le maillot national lors du tournoi de Dakar. Pape Moustapha Diop et Oumar Branco Badio sont deux jeunes talentueux. Ils ont montré de belles choses durant le stage.



Ils sont audacieux et ont cette dimension physique. Ils ont la chance d’être dans le groupe et c’est à eux de gagner leur place, ma confiance. Le staff technique et leurs coéquipiers seront là pour les aider, mais tout dépend d’eux. Ils doivent prendre leurs responsabilités sur le terrain ».



Basket221

